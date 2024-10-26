Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsünden Acı Haber

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden 68 yaşındaki Yahya A.'nın kullandığı otomobil, şarampole devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü için sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsünden Acı Haber

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Yahya A. (68) idaresindeki 29 AAZ 876 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Yurtbaşı köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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