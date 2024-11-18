Her Evde Var! İlaç Değil Resmen Zehir! 1 Milyon Kişiyi Öldürdü

Bazı hastalıkların tedavisinde faydası olduğu kadar aynı zamanda zararı da bulunan antibiyotik kullanımı, dünya genelinde gizli bir tehlikeyi de beraberinde getirir hale geldi.

BASİT VİRÜSLER TEHLİKE YARATABİLİR

Bilinçsiz kullanılan antibiyotiklerin ölümcül risk taşıdığını belirten uzmanlar, bunun ilerleyen dönemlerde basit enfeksiyon hastalıklarının dahi ölümle sonuçlanmasına sebep olacağını duyurdu. Bakterilerin antibiyotik kullanan kişilerde direnç oluşturduğunu belirten uzmanlar, dirençli bakterilerin sebep olduğu hastalıkların daha riskli hastalıklar olduğunu açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 2050’DE 10 MİLYONU AŞABİLİR

Her yıl 1 milyona yakın insanın dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan dolayı hayatını kaybettiğini ifade eden uzmanlar, direncin devam etmesi nezdinde ölümlerin 2050 yılında 10 milyonu aşacağı sinyalini verdi.

“DİRENÇLİ BAKTERİLERİN YERLEŞMESİNE YOL AÇMAKTA”

Prof. Dr. Mustafa Sünbül, şöyle uyardı: Sonbahar ve kış aylarında görülen ve mevsimsel viral üst solunum yolu hastalıklarında antibiyotikler gereksiz olarak sık kullanılmakta, bazen ise tek doz olarak alınmaktadır. Ateş düşürücü amaçla antibiyotikler asla kullanılmamalıdır. Bazı özel durumlar dışında ise tek doz antibiyotik kullanmanın hiçbir yararı yoktur. Antibiyotiklerin bu şekilde alınmaları, hastalık yapan bakterilere karşı savaşan vücudun doğal koruyucu florasının ölmesine neden olmakta, ayrıca daha dirençli bakterilerin yerleşmesine yol açmaktadır. Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar daha ölümcül seyretmektedir.

“HEKİMİN ÖNERDİĞİ DOZDA ALMALIYIZ”

Antibiyotiğin mutlaka hekim önerisiyle kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Fatma Bozkurt ise “Hekim olmayan, hastalığına iyi gelen komşunun veya çevremizdeki bireylerin önerdiği antibiyotikleri kullanmayalım çünkü her hastalığın semptom ve bulguları her bireyde farklı seyredebilir. Ateşimizi düşürmek veya ağrımızı kesmesi amacıyla evde var olan antibiyotikleri kullanmayalım. Antibiyotikleri hekimin önerdiği dozda, doz aralığında ve sürede almalıyız. Aksi takdirde infeksiyona yanıt alamayabilir veya kısa bir süre sonra re-enfeksiyon ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Kaynak: Sputnik