İntihar Demişlerdi Cinayet Çıktı! Genç Kadın Can Çekişirken Eşi Instragram’da Gezmiş

3 yıl önce Antalya'nın Alanya ilçesinde 29 yaşındaki Gamze Yağlıoğlu, oturduğu apartmanın altıncı katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli bulunan 1 yllık eşi Alper Yağlıoğlu gözaltına alınıp tutuklandı.

'Eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

‘PARMAK VE SÜRTÜNME İZİ YOK’ DENİLDİ

Gerekçeli kararda 1 metre 68 santim boyundaki Gamze Yağlıoğlu'nun, 1 metre 12 santim yüksekliğindeki tırabzana tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığı, herhangi bir parmak ve tutunma izleri tespit edilmediği, sürtünme izinin bulunduğu ifade edildi.

Raporda Gamze Yağlıoğlu'nun tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu bilgisine de yer verildi. Öte yandan davada güvenlik kamerası görüntüleri ise ilk kez ortaya çıktı.

“CESEDİN BAŞINDA INSTAGRAM'A GİRİYOR”

“Kızım, Alper Yağlıoğlu tarafından intihar süsü verilerek katledildi” diyen genç kadının acılı annesi Neşe Kıraç, şunları söyledi: O gün kızımla olaydan 2 saat önce görüştük ve sohbet ettik. Morali iyiydi, sağlıklıydı, hatta şakalaştık. İntihar edecek bir durum yoktu. Bana anlatılana göre, Alper'le o gün tartışmışlar. Gamze'nin pantolonunu yere atmış. Ardından bu olay oluyor. Bu kadar saçma bir sebep olamaz. Bilirkişi raporları, telefon kayıtları ve hesap hareketleri incelendiğinde bu işin intihar olmadığı, cinayet olduğu ortaya çıktı. Alper ambulansı ve jandarmayı beklerken, cesedin başında Instagram'a giriyor. Bir insanın eşinin cesedinin başında soğukkanlı, o kadar sakin bir şekilde durması, hayatın olağan akışına aykırı. Mahkeme de aynı kanıya vardı.

Kaynak: DHA