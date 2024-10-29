Faranjit Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Faranjit, genellikle soğuk algınlığı, grip, bakteriyel enfeksiyonlar ya da streptococcus bakterisinin neden olduğu enfeksiyonların bir sonucudur. Risk faktörleri arasında sigara ve alkol kullanımı, kuru ve kirli hava gibi çevresel etkenler de yer alır.

FARANJİT TÜRLERİ VE BELİRTİLERİ

Faranjit, akut ve kronik olmak üzere iki farklı şekilde kendini gösterir. Akut farenjitte hastaların şikayetleri daha belirgindir ve genellikle boğaz ağrısı, yutma zorluğu, boğazda kuruluk, ateş ve öksürük gibi semptomlar öne çıkar. Kronik faranjitte ise belirtiler daha hafif ancak süreklidir. Bu türde genellikle boğazda kuruluk, gıcık, yanma ve yabancı cisim hissi gibi belirtiler yaşanır. Akut faranjit, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişirken, kronik farenjitte tahriş edici faktörler daha etkili olur.

FARANJİT NEDEN OLUR?

Faranjit, ağız ve burun boşluğunun arkasında yer alan yutak bölgesinin iltihaplanmasıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar, reflü, çevresel kirlilik ve bademcik iltihabı gibi durumlar faranjitin başlıca nedenleri arasında yer alır. Kızamık, suçiçeği, boğmaca ve A grubu streptococcus gibi enfeksiyonlar da farenjit gelişimine yol açabilir.

FARANJİT BULAŞICI MIDIR?

Faranjit, hem viral hem de bakteriyel formlarıyla bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalığa neden olan mikroorganizmalar, burun ve boğazda yaşamayı tercih eder. Hastalıklı bir kişinin öksürmesi veya hapşırması sonucu yayılan mikroplar, havada asılı kalır ve bu havayı soluyan sağlıklı bireylere bulaşabilir. Ayrıca, kirlenmiş yüzeylere dokunduktan sonra yüzle temas etmek ya da kontamine yiyecek ve içecek tüketmek de bulaşma yolları arasında yer alır.

FARANJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Faranjit, hem akut hem de kronik belirtiler gösterebilir. Akut farenjitte boğazda kaşıntı, ağrı, yanma, kızarıklık, kuruluk, ateş ve öksürük ön plandadır. Kronik farenjitte ise genellikle ağızdan nefes alma, kuru öksürük, geniz akıntısı, yutkunma zorluğu ve reflüye bağlı belirtiler gözlenir. Faranjit hastalarında genel olarak görülen semptomlar arasında boğazda yanma ve ağrı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, bademciklerde şişme, baş ağrısı ve kas ağrıları yer alır.

TEDAVİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Faranjit tedavisinde, bol su içmek, tuzlu su ile gargara yapmak ve ılık içecekler tüketmek semptomları hafifletebilir. Ayrıca, dinlenmek ve boğazı tahriş edici gıdalardan kaçınmak da önemlidir. Ağır vakalarda doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

Bu hastalıktan korunmak için ise ellerin sık sık yıkanması, kirli ve kalabalık ortamlardan uzak durulması, bağışıklık sistemini destekleyici beslenmeye dikkat edilmesi önerilmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem