Gut Hastalığı Nedir? Gut Hastalığının Tedavisi Nasıl Olur?

Gut, kronik bir eklem iltihabı olup monosodyum ürat kristallerinin dokularda birikmesi ile ortaya çıkar. Bu hastalıkta vücutta proteinlerin atık ürünü olan ürik asidin, çeşitli nedenlerle atılamaması sonucu kanda birikmesi söz konusudur. Ürik asit fazlalığı (hiperürisemi) ilerleyerek eklemlerde iltihaplanmaya yol açabilir. Genellikle ayak başparmağında başlayan bu rahatsızlık, bazen diz ve diğer eklemlerde de etkili olabilir. Hiperürisemi ayrıca böbreklerde birikerek böbrek taşlarına da neden olabilir.

GUT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Gut hastalığının en belirgin belirtileri ani ve şiddetli eklem ağrılarıdır. Bu ağrılar genellikle sabaha karşı artar ve kişinin uykusundan uyanmasına neden olabilir. Etkilenen eklemde yanma hissi, kızarıklık, şişlik ve sertlik gibi bulgular görülebilir. Özellikle ayak başparmağında ortaya çıkan bu ağrılar, zamanla bilek, topuk, parmaklar ve dirsek gibi diğer eklemleri de etkileyebilir. Belirtiler genellikle 12 ila 24 saat arasında şiddetini korur, ancak bazı durumlarda 10 gün kadar sürebilir.

GUT HASTALIĞININ NEDENLERİ

Gut hastalığının temel nedeni, ürik asit üretiminin artması ya da böbrekler yoluyla yeterince atılamamasıdır. Sağlıksız beslenme, alkol tüketimi, aşırı kilo, stres, böbrek hastalıkları ve çeşitli ilaç tedavileri bu hastalığın risk faktörleri arasında sayılabilir. Genetik yatkınlık da gut hastalığında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle SLC2A9 ve ABCG2 gibi genlerin bu hastalığa neden olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıklar, gut riskini artırabilir.

GUT HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Gut hastalığının tedavisi, atak dönemlerinde ve sonrasında farklı yaklaşımları içermektedir. Akut ataklar sırasında ağrıların kontrol altına alınabilmesi için antiinflamatuar ilaçlar, kortikosteroidler veya kolşisin gibi ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçların doz ve türü, hastanın genel sağlık durumuna göre hekimler tarafından belirlenir. Tedaviye ek olarak, ürik asit seviyesinin düşürülmesine yönelik ilaçlar da reçete edilebilir. Bu ilaçların yan etkileri olabileceğinden, doktor kontrolünde kullanılması önemlidir.

Tedavi sürecinde ilaç kullanımının yanı sıra diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri de oldukça etkilidir. Hastaların, ürik asit seviyesini artırabilecek yiyeceklerden kaçınmaları ve bol su tüketmeleri önerilir. Ayrıca hafif egzersizlerle hareket kabiliyetlerinin korunması önemlidir. Akut ataklar sırasında ise dinlenmek ve eklemlere fazla yük bindirmemek önerilmektedir.

Gut hastalığı, uygun tedavi ve düzenli kontrollerle yönetilebilir bir durumdur. Ancak tedavi edilmediğinde kalıcı eklem hasarlarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabileceği için, erken tanı ve doğru tedavi büyük önem taşır.

Kaynak: Gerçek Gündem