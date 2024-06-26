Evlilik öncesi ücretsiz SMA taraması yapılıyor!

Spinal Musküler Atrofi (SMA); vücutta istemli kasların kuvvetsizliğine ve atrofisine (erimesine) yol açan kalıtsal, nöromusküler bir grup hastalık olarak tanımlanıyor. Günümüzde kesin tedavisi olmayan hastalık ömür boyu palyatif bakım gerektiriyor. Aynı zamanda aile ve toplum üzerinde maddi, manevi ciddi yük oluşturuyor.

Bu hastalığın önlenmesinde en önemli adım, evlilik öncesi çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesi olarak belirtiliyor. Testlerde her ikisi de taşıyıcı olan çiftlerin belirlenerek çocuk sahibi olmadan önce genetik danışmanlıktan ve sağlıklı çocuk sahibi olmak için sunulan hizmetlerden yararlanmaları amaçlanıyor. Böylece yeni hasta doğumunun engellenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Erzincan’da SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde isteğe bağlı tüm çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı ücretsiz şekilde Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılıyor.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜS Birimi tarafından yapılan saha ziyaretlerinde, merkeze bağlı tüm aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına gerekli bilgilendirmeler yapılıp, tarama ile ilgili iş ve işlemlerin süreçleri hakkında görüşmeler yapılıyor.

Kaynak: İHA