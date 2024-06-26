Bakanlığa soru: "Kendi işgallerinize son verecek misiniz?"

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Serdar Denktaş, NASA’nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi kıyısının MUÇEV eliyle işgal edildiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye seslenen Denktaş, “Kıyı işgallerini kaldıracağınızı söylerken MUÇEV’in yasa dışı ve kamu yararına aykırı faaliyetlerini görecek ve işe öncelikle kendi işgallerinize son vermekle başlayacak mısınız?” diye sordu.

ANKA’ya konuşan Denktaş, Uluslararası Sakin Kentler Birliği Genel Sekreterliği tarafından "sakin kent" ilan edilen, NASA 2021 yılında görüntülerin yayınlanmasıyla ilginin arttığı Kadın Azmağı Deresi kıyısının, restoran ve oteller tarafından işgal altında olduğuna dikkat çekti.

Göllerin ve akarsuların da Kıyı Kanunu’na tabi olduğunu anımsatan Denktaş, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deniz kıyılarındaki Kıyı Kanunu’na aykırı işgallerin kaldırılması için bir proje başlattıklarını açıkladı. Akyakalılar olarak Özhaseki, göllerin ve akarsuların da Kıyı Kanuna tabi olduğunu hatırlayacak mı çok merak ediyoruz. Zira yıllardır Akyaka’da Kadın Azmağı’nın kıyısı restoran ve oteller tarafından kapatılarak rant alanına dönüştürülmüş durumda” dedi. Denktaş, özetle şunları söyledi:

“Bakanlık, korunmasından sorumlu ve plan yetkisinin olduğu özel çevre koruma bölgelerinde birçok kıyı alanında tasarrufta bulunma yetkisini, sözde ‘çevreyi koruyacağı’ algısı yaratarak bu şirkete ihalesiz olarak vermiştir. ‘Koruma amaçlı’ adı altında getirilen ‘rant amaçlı’ projelere gerçekten karnımız tok."

Öte yandan Keşan Belediyesi, Erikli sahilindeki plajların kiralanması ihalesini iptal etti. Keşan Kent Konseyi, Saros Gönüllüleri, Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği ile Temiz Keşan Derneği ve SOL Parti Keşan İlçe Başkanlığı’da ihalenin iptal edilmesi istemiyle açıklama yapmıştı.

Kaynak: ANKA