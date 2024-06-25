Vakalar attı: DSÖ’den ‘M çiçeği’ uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da "M çiçeği (mpox)" vakalarında yaşanan artışa karşı uyararak bunun temel nedenlerinin belirlenmesi için yoğun araştırılmaların yapılması çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Vakalar attı: DSÖ’den ‘M çiçeği’ uyarısı

DSÖ'de M çiçeği virüsü alanında uzman olarak görev yapan Rosamund Lewis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Lewis, M çiçeği vakalarının artmaya devam etmesiyle bunun bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla vaka rapor edildiğini söyledi.

DSÖ açıkladı, hızla yayılıyor: Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor!DSÖ açıkladı, hızla yayılıyor: Her gün 3 bin 500 kişi ölüyor!Sağlık

"Yalnızca mayısta 26 ülkeden yaklaşık 600 doğrulanmış vaka DSÖ'ye bildirildi." ifadesini kullanan Lewis, özellikle Afrika'da M çiçeği vakalarında artış yaşandığını vurgulayarak bunun temel nedenlerinin tespit edilmesi için yoğun araştırmaların yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Lewis, nisandan bu yana Güney Afrika'nın M çiçeği virüsünün bir varyantı olan "clad IIb" virüsüne bağlı 13 doğrulanmış vaka ve iki ölüm bildirildiğini belirtti.

DSÖ açıkladı: A(H5N2) kaynaklı ilk insan ölümü Meksika'da doğrulandıDSÖ açıkladı: A(H5N2) kaynaklı ilk insan ölümü Meksika'da doğrulandıDünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin büyük bir salgınla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini söyleyen Lewis, yalnızca 2024'te bildirilen 9 bin 291 M çiçeği vakasından 419'unun ölümle sonuçlandığını söyledi.

Lewis, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tespit edilen M çiçeği virüsü vakalarında ölüm oranın yaklaşık yüzde 5 olduğunu kaydetti.

Salgın nedeniyle daha çok çocukların yaşamını yitirdiğini kaydeden Lewis, Afrika'da M çiçeği vakalarında son zamanlarda görülen artışın ele alınmasının kritik bir ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Tarihi dokusuyla dikkat çeken ülke! Üstelik Türkiye'den vizesiz seyahat mümkün Tarihi dokusuyla dikkat çeken ülke! Üstelik Türkiye'den vizesiz seyahat mümkün
Soğuk duş alanlar dikkat! O organa zarar veriyor Soğuk duş alanlar dikkat! O organa zarar veriyor
Kanal D'nin en iddialı dizileri arasında gösteriliyordu! Erken final mi yapacak? Kanal D'nin en iddialı dizileri arasında gösteriliyordu! Erken final mi yapacak?
DSÖ’den zayıflama ilaçları için kritik uyarı DSÖ’den zayıflama ilaçları için kritik uyarı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Benzin ve motorine dev zam geldi! Tabelalar değişti Benzin ve motorine dev zam geldi
Koray Aydın ve ekibi İYİ Parti'den istifa ediyor: "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacaklar" İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası!
Milyonlarca emeklinin beklediği haber... Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı
Meclis'te hareketli anlar! Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı: Gazeteciler alandan çıkarıldı Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı!