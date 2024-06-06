DSÖ açıkladı: A(H5N2) kaynaklı ilk insan ölümü Meksika'da doğrulandı

A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü Meksika’da yaşandı.

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DSÖ açıkladı: A(H5N2) kaynaklı ilk insan ölümü Meksika'da doğrulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün Meksika’da doğrulandığını açıkladı.

Covid-19 pandemisi hafızalardaki tazeliğini korurken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) korkutan bir virüs açıklaması geldi. DSÖ, A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün Meksika’da yaşandığını duyurdu. DSÖ’den yapılan açıklamada Mexico City’de ateş, nefes darlığı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki bir hastanın 24 Nisan’da hayatını kaybettiği belirtilirken, vakanın kuş gribinin A(H5N2) varyantından kaynaklanan laboratuvar ortamında doğrulanmış ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Enfeksiyonun kaynağının belirsiz olduğu belirtilen açıklamada, “Bu vakada virüse maruz kalınan kaynak şu anda bilinmemekle birlikte, Meksika’daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsleri rapor edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, hayatını kaybeden hastanın kümes hayvanları veya diğer hayvanlarla temasının bulunmadığı, ancak birçok farklı sağlık sorununun olduğu belirtildi.

İLK VAKALAR MART AYINDA BİLDİRİLMİŞTİ

Meksika hükümeti Mart ayında yaptığı açıklamada ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinde yaşayan bir ailenin bireylerinde A(H5N2) kuş gribine rastladığını duyurmuş, ancak vakaların hayvan çiftlikleri ya da insan sağlığı üzerinde risk oluşturmadığı kaydedilmişti.

Kaynak: İHA

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