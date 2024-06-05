Putin'den Ukrayna'ya destek veren ülkelere sert tehdit: 'Vurma hakkımız var'

St. Petersburg'da düzenlenen ekonomik foruma katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" dedi.

Putin'den Ukrayna'ya destek veren ülkelere sert tehdit: 'Vurma hakkımız var'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da katıldığı ekonomik forumda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ukrayna'da süren savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" dedi.

PUTİN'DEN GAZZE YORUMU

Gazze'deki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Putin, "Gazze'deki durumu ABD'nin başarısızlığının sonucu olarak değerlendiriyoruz. Filistin Devleti kurulmadan bölgede barış olmaz" dedi.

Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor.''

Kaynak: AA

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