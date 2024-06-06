Husiler, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde 3 gemiye saldırı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Bafra Körfezi'nde düzenledikleri askeri operasyonlarda 3 gemiyi füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını açıkladı.

Husiler, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde 3 gemiye saldırı düzenledi

Husilere ait "El-Mesira" televizyon kanalına konuşan Askeri Sözcü Yahya Seri, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde 3 askeri operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sözcü Seri, Kızıldeniz'deki operasyonlarda iki geminin hedef alındığını, "Roza" ve "Vantage Dream" adlı gemilerin, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal eden şirketlere ait olduğunu iddia etti.

Askeri Sözcü, Kızıldeniz'de hedef alınan gemilerin, İHA ve füzelerle vurulduğunu belirtirken gemilerin kime ait olduğu bilgisini vermedi.

Üçüncü operasyonun ise Basra Körfezi'nin doğusunda gerçekleştirildiğini aktaran Seri, "Maersk Seletar" adlı bir Amerikan gemisinin İHA'larla vurulduğunu ifade etti.

Seri, Husilere bağlı askeri güçlerin, Gazze Şeridi'ne saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar Filistin halkına destek amaçlı askeri operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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