İsrail ordusu Gazze'deki mülteci kampına hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Bölgedeki görgü tanıkları, kamptan yüzlerce kişinin can güvenliği endişesiyle yakındaki bir başka kente geçtiğini aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sabahın erken saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada ise, İsrail ordusunun, El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

GAZZE'DE 7 EKİM SONRASI

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 36 bin 586 Filistinlinin öldürüldüğü, 83 bin 74 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu da bu süreçte 644 askerini kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA