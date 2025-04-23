DSÖ Alarm Vermişti, Kabus Salgın ABD’de Dirildi! Vaka Sayısı Son 5 günde 624’e Çıktı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) geçen yıl alarm verdiği kızamık vakalarının yeni adresi ABD’nin Texas eyaletinde vakalar pik yaktı. Son rakamlara göre kızamık salgınında vaka sayısı 624'e yükseldi.

VAKA SAYISI 624'E YÜKSELDİ

Geçen yıl bazı ülkelerde görülen kızamık salgının son görüldüğü ülke ABD olmuş, salgının Texas eyaletinin batısında etkisini gösterdiği açıklanmıştı. Eyalette son beş günde 27 yeni vaka olduğu belirtilirken, toplan vaka sayısının 624'e yükseldiği açıklandı.

AŞI OLMAMIŞ KİŞİLERDE PATLAK VERDİ

Texas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı'nın (DSHS) dün yayınladığı verilere göre, vakaların neredeyse tamamının aşılanmamış kişilerde görüldüğü öğrenildi. Salgının kontrol alınması için harekete geçen sağlık ekipleri, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

GEÇEN YIL DA YAYILMIŞTI

DSÖ ve UNICEF, geçen yıl da alarm veren salgında kaydedilen vaka sayının 300 bini aştığını duyurmuştu. Vakaların büyük kısmı yine ABD’de görülmüştü.

KIZAMIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

Yüksek ateş: Ateş genellikle 39°C ila 41°C arasında seyreder ve 7 ila 10 gün sürebilir.

Kuru öksürük: Öksürük genellikle ateşten birkaç gün önce başlar ve birkaç hafta sürebilir.

Burun akıntısı: Burun akıntısı genellikle sulu ve berraktır.

Gözlerde kızarıklık ve iltihaplanma (konjunktivit): Gözlerde kızarıklık ve kaşıntı yaygındır. Gözlerden sulanma da görülebilir.

Ağız içinde beyaz lekeler (Koplik lekeleri): Bu lekeler genellikle yanakların iç kısmında, azı dişlerinin arkasında görülür ve ateşten 1-2 gün önce ortaya çıkar.

Döküntü: Döküntü genellikle ateşten 3 ila 4 gün sonra başlar ve önce yüz ve boyunda, ardından gövdeye, kollara ve bacaklara yayılır. Döküntü kırmızı, düz lekeler şeklindedir ve hafifçe kabarık olabilir. Döküntü genellikle 3 ila 5 gün sürer.

Kaynak: DHA