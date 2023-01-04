CHP'li Bulut: 300'e yakın ilaç piyasada yok, aşıların bulunurluğu azaldı

İktidarın ekonomi yönetiminde uyguladığı kararların ardından bir yılı aşkın süredir kurlarda art arda yaşanan tarihi yükselişler enflasyon ile birlikte ilaç tedariğinde de krize neden oldu. Krizin etkilerinin hafifletilebilmesi için ilaç Euro sabit kuru Aralık ayında 10,75 TL'ye yükseltildi. Euro’nun piyasadaki seviyesi 10,91 TL seviyesinde olurken 2022 yılında kurda yapılan 3 ilaç kuru güncellemesi de yeterli olmadı.

"TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU YAŞANIYOR"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ciddi bir halk sağlığı sorunu yaşandığını iddia etti. Bulut, "Bugün eczanelerde 4 ilaçtan bir tanesi yok durumda. 300'e yakın ilaç piyasada yok, 700'e yakın ilaç da stok seviyesinin altında." dedi.

İlaç ve aşı yokluğunun halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Bulut, iktidarın da yaşanan sorunları görmezden geldiğini öne sürdü.

Anka'nın aktardığına göre; Bulut, vatandaşın, hastanede hekim eksikliği nedeniyle istediği zamanda muayene olamadığını, eczanede de ilaç bulamadığını ifade etti.

Hekimlerin, yurt dışına kaçarak çözüm bulduğunu, 2 eczaneden birinin de kapanma noktasına geldiğini öne süren Bulut, piyasadaki döviz kuru ile ilaç kuru arasındaki farkın çok olduğunu belirtti.

Bulut, ilaçtaki krizin devam edeceğini savunarak, "Şu anda avro kuru ortalama 20 lira ama ilaçtaki kur oranı 10,75. Geçen yıl 3 defa zam yapıldı ama sorun çözülemedi. Bugün eczanelerde 4 ilaçtan bir tanesi yok durumda. 300'e yakın ilaç piyasada yok, 700'e yakın ilaç da stok seviyesinin altında." diye konuştu.

CHP'li Bulut, hepatit B, verem, tetanos, kuduz aşılarının bulunurluğunun da azaldığını kaydetti.