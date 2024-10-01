Bayburt'ta Kalp ve Damar Hastalıklarının Önemi Hatırlatıldı

Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı çerçevesinde, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzm. Dr. Nurdan Torun tarafından Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü personellerine kalp-damar hastalıkları, kardiyovasküler, risk faktörleri, tanı, tedavi ve korunma yöntemleri konularında hizmet içi eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda verilen eğitimde, ‘Önce Sen! Önce Kalbin!’ ve ‘Kalbinin Kahramanı Ol, Harekete Geç! Sağlık Kontrollerini Unutma!’ temalarına vurgu yapılarak, kalp ve damar hastalıklarında erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekildi. Sağlık personellerinin kalp hastalıkları hakkında farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığı eğitimde, Halk Sağlığı Uzm. Dr. Nurdan Torun, erken tanının öneminden bahsederek, kalp hastalığı olan kişilerin sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli tedavileri yaptırması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA