Bakan Koca hasta sayısıyla övündü: Artması değil azalması önemli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 5 günde 3 milyonu aşkın kişinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almasıyla ilgili "Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış" açıklaması, tabip odalarının tepkisine neden oldu.

"Hasta sayısının artması ile övünmek yerine, koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilerek, hastalanmanın önüne geçmek gerekir” diyen hekimler, "Hasta sayısının azalmasıyla övünülür. Hasta sayısının artması sağlık hizmetinin kalitesinin düşmesi, insanların korunamadığının göstergesi ve hekimlerin iş yükünün artması anlamına gelir’’ dedi.

TOPLUM SAĞLIKSIZ

BirGün’den Sibel Bahçetepe'ye değerlendirmelerde bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, hastalık artışı ile övünülmemesi gerektiğini belirterek "Hasta sayısının artması, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin yansımasıdır. Kışkırtılmış sağlık politikalarının sonucu. İktidar her zaman poliklinik, hasta ve hastalık sayısının artması ile övündü. 5 günde 3 milyonu aşkın hasta sayısı çok yüksek. Aslında bu utanılacak bir durum. Bir ülkenin Sağlık Bakanı, bunlar olduğunda normalde istifa etmeli. Ancak bizde ne yazık ki bunlar övünç kaynağı" dedi.

Ekonomik krizle insanların temel besinlere ulaşamadığını, bunun da hastalıkları artırdığını vurgulayan Ökten, ayrıca korona sürecinin kötü yönetilmesi ile kronik hastalığı olanların sorunlarının da katlandığını söyledi.

Ökten, şöyle devam etti: "Bu artışlar, toplumun giderek daha sağlıksız olduğunu, uygulanan sistemin toplumu daha hasta ettiğini söyleyebiliriz. Toplumun bu kadar hasta olma nedeni, ülkede şuan ciddi ekonomik kriz var, insanlar temel gıdaları dahi alamıyorlar. Bu tabii ki en fazla sağlığı olumsuz etkiliyor. Şu an bunun yansımaları görülüyor, ileride daha da artacak. Pandemi, iyi bir şekilde yönetilemediği için o dönem bir çok hasta, hastanelere gitmedi. Özellikle kronik hastalığı olanlar veya kanser hastalığı olanlar hastalıklarını sürekli ertelediler. Şimdi onların şu anki durumu daha kötü oldu ve bu da hastalanma oranlarını, ölüm oranlarını artırdı. Ayrıca 2020’den itibaren ülkedeki sağlık istatistiklerini bilmiyoruz. TÜİK tarafından 3 yıldır ölüm oranı yayımlanmıyor, insanlar neden ölüyor, hastalık nedeni nedir bilmiyoruz. Anne ve bebek ölüm hızını bilmiyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu sağlık verilerine ilişkin pek çok istatistik de yok. En kısa zamanda bunlar yayımlanmalı. Ancak şu anki tabloda 13 şehir hastanesine, bütçenin yüzde 20’sinin harcanacak olması bile sağlıktaki eşitsizlikleri, bakanlığın sağlığa bakışını ortaya koyuyor."

ÖNEMLİ OLAN KORUMAK

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, ise Bakan Koca'nın açıklamasına tepki göstererek “Sağlık Bakanı hastanelere başvuru sayısının yüksekliği ile övünemez. Asıl marifet hasta sayısının artışı ile övünmek değil, insanları koruyarak hastalıkları önlemektir” dedi.

Prof. Erdoğan, şöyle devam etti: “Tedavi elbette önemli ama ondan daha önemlisi insanları hasta etmeyecek önlemleri almaktır. Sağlığın sosyal belirleyicilerinden başlamak önemli. Yani beslenme, barınma ve ruh sağlığı ve sosyal sağlıktan başlanılmalı. Birinci basamakta aksayan çok konu var. Örneğin aşı meselesi artırılmalıyken mevcut aşılarda aksamalar yaşanıyor, üreme sağlığı malzemeleri verilemiyor, öte yandan ilaçta çok önemli sorunlar var. Birinci basamak alarm veriyor. Böyle bir şeyde övünmek mantıklı değil, hasta sayısının azalmasıyla övünülür ‘benim toplumum daha sağlıklı’ denir ama sayının artması ile övünmeleri anlaşılır gibi değil. Hasta sayısının artması hekime yük demek, hizmetin kalitesinin düşmesi demek ve insanları koruyamıyorsunuz demek.“

YÜZDE 72 ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİ

Bakan Koca’nın, geçen günlerde sosyal medya hesabından “Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış” diyerek yaptığı açıklamada “9-13 Ocak 2023 haftasında gerçekleşen MHRS randevu sayısı 3 milyon 301 bin 512. Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen randevu sayısı ise 1 milyon 910 bin 645’ti. Artış tam yüzde 72,8. Randevulardaki ciddiyetimizle daha da iyi sonuçlar alabiliriz” demesi eleştirilere neden oldu.

5 DAKİKALIK MUAYENE SÜRELERİ

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun özetle şunları söyledi: “Randevuların bu kadar artması kışkırtılmış sağlık sisteminin sonucudur. Çok hastaya bakmak önemli değil, nitelikli hasta bakmak ve hastaya ayrılan sürenyi artırmak gerek. Amacımız koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek, insanların hasta olmamasını sağlamak. Hasta yükü, hekimlerin de tükenmesine neden oluyor. Siz 3-5 dakikada bir randevu verirseniz, tüm gün boyunca ekstra hastalara bakmak zorundaysanız sağlık sistemindeki kaos da devam eder."