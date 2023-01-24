DSÖ'den şurup uyarısı: 'Çocuk ölümlerine neden oluyor'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen yıl öksürük şuruplarına bağlı bir dizi çocuk ölümünün ardından çocukları kontamine ilaçlardan korumak için “acil ve eylem” çağrısında bulundu.

DSÖ'den şurup uyarısı: 'Çocuk ölümlerine neden oluyor'

DSÖ, pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2022'de Gambiya, Endonezya ve Özbekistan'da 300'den fazla çocuğun (çoğunlukla 5 yaşın altında) bozulmuş ilaçlar nedeniyle ölümünde sebebin akut böbrek hasarı olduğunu söyledi.

Reçetesiz satılan öksürük şurupları olan ilaçlarda yüksek seviyelerde dietilen glikol ve etilen glikol bulunuyordu.

DSÖ, "Bu kirleticiler, küçük miktarlarda alındığında bile ölümcül olabilen ve asla ilaçlarda bulunmaması gereken, endüstriyel çözücüler ve antifriz ajanları olarak kullanılan zehirli kimyasallardır" dedi.

DSÖ, Ekim ayında ve bu ayın başlarında Hindistan'ın Maiden Pharmaceuticals ve Marion Biotech tarafından üretilen sırasıyla Gambiya ve Özbekistan'daki ölümlerle bağlantılı öksürük şurupları için belirli ürün uyarıları göndererek ilaçların raflardan kaldırılmasını istedi.

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