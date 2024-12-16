Almanya’da Maymun Çiçeği Alarmı: 2 Çocukta Tespit Edildi, Okula Ara Verildi

Almanya maymun çiçeği virisüne karşı alarma geçti. Yerel basındaki haberlerde, virüsün ilk olarak çocukların ailesindeki bir kişide görüldüğü, daha sonra 2 çocuğa bulaştığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu aile bireyinin Afrika'ya seyahatleri sırasında Mpox virüsünün klad 1b varyantına yakalandığı tahmininde bulundu.

Maymun çiçeği virüsü bulaştığı tespit edilen 2 çocuğun eğitim gördüğü Rösrath'daki özel okulun, tedbir amacıyla cuma gününe kadar kapatıldığı, öğrencilerinin eğitime internet üzerinden çevrim içi devam edecekleri bilgisi paylaşıldı. Maymun çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Kaynak: AA