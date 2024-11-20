7 Milyondan Fazla Kişiyi Öldürmüştü! Katil Virüs Şimdi de Şifa Kayağı Oldu

Kanser hastaları için uzun süredir araştırmalar yapan ABD’li bilim insanları, Covid enfeksiyonu ile tümörlerin boyutunun küçülmesine yol açan kanser gerilemesi arasında bir bağlantı buldu. Bilim insanları bu araştırma çerçevesinde hayvan ve insan dokularını kullandı.

Hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün RNA moleküllerinin, bağışıklık sisteminde kanser karşıtı özelliklere sahip özel bir hücrenin gelişimini tetiklediği gözlemledi.

KANSER HASTALARINA YENİ UMUT

Bilim insanları, ‘uyarılabilen klasik olmayan monositler’ ya da ‘I-NCM'ler’ diye bilinen bu özel hücrelerin kanser hücrelerine saldırdığını belirtti. Şiddetli Covid-19 tarafından aktive edilen hücrelerin kanserle savaşmak için bir ilaçla uyarılabileceği tespit edildi. Olumlu yanıt alınan hastalıklar arasında ise melanom, akciğer, meme ve kolon kanseri yer aldığı ifade edildi.

Şu ana kadar sadece hayvanlarca inceleme yapan bilim insanları, yeni yaklaşımın tedavilere yanıt vermeyen, ilerlemiş kanserli hastalara umut olabileceğinin sinyalini verdi.

Kaynak: DHA