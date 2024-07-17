3 Aylık Bebekte Görüldü: Tıp Literatüründe 40 Kişide Var!

Hindistan'ın Haydarabad şehrinde yaşayan bir aile, 3 aylık bebeklerinde nadir görülen bir durum olan "insan kuyruğu" problemiyle hastaneye başvurdu.

The Times of India gazetesine göre, ocak ayında bu durum nedeniyle bebekleri için Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsün'den bir ekip tarafından ameliyat kararı alındı. Ameliyatın başarılı geçmesinin ardından bebek 6 ay sonra sağlığına kavuştu.

Ameliyatın gerçekleştirildiği hastanenin Pediatrik Cerrahi Bölüm Başkanı Shasanka Shekar Panda da "İnsan kuyruğu' çok nadir görülen bir durumdur ve tıp literatüründe 40 vaka bildirilmiştir." açıklamasında bulundu