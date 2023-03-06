Yılmaz Özdil Sözcü TV'den ayrıldı

Yılmaz Özdil'in genel yayın yönetmenliğinde yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta yayına geçen Sözcü TV'de bu sabah beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yılmaz Özdil, genel yayın yönetmenliğinden ayrıldı.

Büyük iddiayla kanalı kuran Özdil, televizyonda katıldığı ilk yayında yeni televizyonun çizgisini şöyle anlatmıştı.

ÖZDİL'DEN AYRILMA KARARI

Sözcü TV'nin genel yayın yönetmeni Yılmaz Özdil bugün itibariyle görevinden ayrıldığını sabah toplantısında yakın çalışma arladaşlarıyla paylaştı.

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, aralarında Burak Ersemiz, Muhammed Özcan, İskender Baydar, Korcan Karar gibi isimlerin bulunduğu yazı işleri toplantısında önce bugüne kadar ki çalışmaları nedeniyle çalışma arkadaşlarına teşekkür etti, ardından da ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Özdil'in görevinden ayrılmasından sonra kanalda hem genel yayın koordinatörü hem de ana haber sunucusu olarak görev yapan Korcan Karar televizyonun yönetimini üstlenecek.

YILMAZ ÖZDİL NEDEN BIRAKTI?

Peki süreç nasıl gerçekleşti?

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre, Sözcü gazetesi yönetiminin Özdil'in yayıncılık çizgisinden rahatsız olduğu belirtiliyor.

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni'nin gazetede yazan yazarların özel haberlerine yer vermemesinin bardağın taşmasında rol oynadığı öne sürülüyor.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ENDİŞELİ

Yılmaz Özdil sonrası dışarıdan bir başka ismin tepe yönetici olarak getirilebileceği iddialarının gündeme gelmesi henüz bir ay önce işe başlayan yeni ekibi kaygılandırıyor.