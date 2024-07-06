Yeni Bir Haber Sitesi Kuruldu

Gazeteci Gökhan Artan, havacılık haberlerini aktarmak üzere havaturk.com'u hayata geçirdi. Yeni haber sitesinde havacılık sektörüyle ilgili son dakika, ekonomi ve çoğunlukla özel haberler yer alacak.

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Yeni Bir Haber Sitesi Kuruldu

Ulusal medyada havacılık sektörüne dair yaptığı özel haberlerle tanınan ve bir süre gazeteciliğe ara veren 30 yıldır sektörde faaliyet gösteren gazeteci Gökhan Artan, kurduğu havaturk.com’la mesleğe geri döndü. Artan, portalda sektörle ilgili çok sayıda özel haberin yer alacağını duyurdu.

Portal ve portalın sosyal medya hesaplarından havacılık sektörüyle ilgili son dakika, ekonomi de dahil çoğunlukla özel haberleri paylaştıklarını belirten Artan, "Ulusal medyadaki tarafsız haberciliğimi bu platforma da taşıdık. Havacılık alanına dair özellikle bilgilendirici içerikler paylaşmaya özen gösteriyoruz zira alana ilgi duyanların yanında havacılık sektöründen de görüntülenme ve takipçi sayımız giderek artıyor. Amacımız portalın hem haberdar edici hem de bilgilendirici bir platform olması. Bu anlamda 'aşık olduğumuz' havacılığa dair her geri dönüşü dikkate alıyoruz." dedi.

Kısa süre önce yayın hayatına başlayan HavaTurk portalı, havacılığa dair bir çok özel haberi ve pilot-kule konuşmaları ile dikkat çekiyor.

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