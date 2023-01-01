Uğur Dündar'ın anısı stüdyoyu kahkahaya boğdu
Duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar, tv100'de yayınlanan Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü programının yılbaşı özel programına konuk oldu.
Uğur Dündar, Uykusuzlar Kulübü Yılbaşı Özel programında anlattığı anısıyla stüdyoyu kahkahalara boğdu.
Dündar, "Bizi Karpuz Festivali’ne davet ettiler, kalktık gittik Diyarbakır'a. Şehrin dışında aşiret topluluğu ve bir damda bize ziyafet sofrası hazırlanmış. Yanımızda da ismini vermeyeyim, dönemin meşhur rockçısı var. Kalaşnikoflar geldi yanımızda sıkıyorlar baktım rockçı yok, masanın altına girmiş" dedi.
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