Tarihe geçti: Oktay Kaynarca, Milyoner'de 1 milyonluk soruyu açtırdı
'Kim Milyoner Olmak İster' yılbaşı özel programına ünlü isimler akın etti. Rapçi Sefo, oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Hülya Avşar, yarışmacı koltuğuna oturdu. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, 1 milyonluk soruyu açtırarak yarışmaya damga vurdu.
'Kim Milyoner Olmak İster'de 'Yılbaşı özel' bölümünde Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca yarıştı. Kazanılan ödüllerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlanacağı yarışmada Oktay Kaynarca, 1 milyonluk soruyu açtırdı.
TARİHE GEÇTİ
1 milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olarak tarihe geçen Kaynarca, soruya cevap vermeyerek 400 bin liralık ödülle ayrıldı.
İşte 1 milyon liralık o soru:
Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
A: 5 Ekim 1582
B: 15 Ekim 1582
C: 5 Kasım 1582
D: 15 Kasım 1582
Doğru cevap: B (15 Ekim 1582)
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