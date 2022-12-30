Acun Ilıcalı'nın dev bütçeli dizisi kardeş ülkeyi karıştırdı

Son dönemde Türk televizyonlarının Kuzey Makedonya ilgisi dikkat çekiyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinden sonra bu kez tv8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisi Kuzey Makedonya'da çekildi.

Dizideki mantık hataları ise büyük tepkiye yol açtı.

Kuzey Makedonya'daki Türkler ve Kuzey Makedonya göçmenleri büyük bir ilgiyle Sıfırıncı Gün dizisinin tv8 ekranlarında yayınlanan ilk bölümünü izlediler. Ancak dizideki bazı hatalar Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk toplumunu rahatsız etti.

TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün, yeni yayın hayatına biraz olaylı başladı. Çekimleri Makedonya'nın farklı şehirlerinde yapılan dizi, içerdiği mantık hatalarıyla Makedonya halkının diline düştü. Üsküp Haber'de yazar olan Sadık Şimşek, söz konusu olay hakkında yazdı

Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Sıfırıncı Gün dizisi, içerdiği mantık hataları nedeniyle gündem oldu.



Güçlü kadrosuyla sezonun iddialı işlerinden olan Sıfırıncı Gün, Makedonya'nın Üsküp ve Ohri şehirlerinde çekiliyor.

Üsküp Haber'den Sadık Şimşek yazdığı bir yazıyla Sıfırıncı Gün dizisindeki mantık hatalarına isyan etti.

Balkan Ninnisi dizisinin final yapmasının ardından Üsküp'te çekim yapan bir diğer dizi olan Sıfırıncı Gün, bölgenin tanıtımı konusunda iyi bir rol oynasa da bazı sahneler çok saçma bulundu.

Dizide saçma bulunan ilk sahne Ohri kentinde geçiyor.

Yazar Sadık Şimşek'e göre Ohri'den Kanyon Matka'ya tekneyle geçmek imkansız. Dizideki sahnelerde ise burada bir geçiş olduğuna işaret ediliyor.

Dizide saçma bulunan bir başka sahne ise başrol oyuncusunun Kanyon Matka'da yakaladığı kişiyi şehir merkezine kadar kovalaması oldu.

Arabayla yarım saatten fazla süren bu iki yer arasındaki mesafe, başrol oyuncusu tarafından koşarak hızla kat ediliyor. Söz konusu sahne haliyle bölge halkının dikkatini çeken unsurlar arasında.

Üsküp'te epey tepki toplayan ve hatta haberlere konu olan bu olay sonrasında dizi ekibinin yerel halktan bölge hakkında bilgi alması gerektiğini gösterdi.

ACUN'UN KUZEY MAKEDONYA İLGİSİ

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Kuzey Makedonya ilgisi ise büyük dikkat çekiyor. Sıfırıncı Gün dizisinin haricinde geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye'nin Kuzey Makedonya'da çekilen özel bölümü ekrana getirilmişti.

tv8 ekibi ve MasterChef Türkiye ekibi tam kadro Kuzey Makedonya'daydı. Başkent Üsküp'teki Osmanlı mirası olan tarihi taş köprünün önünden MasterChef Türkiye özel bölümü ekrana gelmişti.

MasterChef Türkiye'nin Kuzey Makedonya özel bölümünde geleneksel lezzetler tanıtılmıştı. Acun Ilıcalı'nın Kuzey Makedonya'ya yönelik bu ilgisi merak edilirken bölgede dev bütçeli yatırım yapacağına yönelik iddialar kulislerde dolaşıyor.