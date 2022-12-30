2022'de 66 gazeteci öldürüldü

Uluslararası Basın Enstitüsü, 2022’nin gazetecilerin güvenliği acısından çok "yıkıcı" bir yıl olduğuna dikkati çekerek, bu yıl 66 gazeteci ve basın çalışanın mesleğini yaparken öldürüldüğünü açıkladı.

2022'de 66 gazeteci öldürüldü

Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Uluslararası Basın Enstitüsü'nden (IPI), yapılan yazılı açıklamada, bu yıl mesleğinden ötürü öldürülen basın mensuplarına ilişkin veriler paylaşıldı. Açıklamada, 2021'de öldürülen gazeteci sayısının 45 olduğu, bu yıl ise sayının 66'a yükseldiği belirtilerek, bu kaygı verici artışa dikkat çekildi.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞINDA 9 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bu yıl 14 gazetecinin Meksika’da, dokuz basın mensubunun Rusya-Ukrayna savaşını takip ederken öldürüldüğü bilgisini paylaşan IPI, sayıların artışında bu iki bölgede yaşanan kayıpların ciddi rol oynadığı aktarıldı.

Açıklamada, Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Mayıs 2022’de İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği bir operasyonda öldürülmesinin bu yılki en ürkütücü olay olduğuna değinilerek, "Devletlerin gazetecilere yönelik saldırılarda adaleti sağlayamaması, basına yönelik şiddet için verimli zemin oluşturmaya devam ediyor. IPI, dünyanın dört bir yanındaki yetkilileri bu suçların cezasız kalmasının sonlandırılması ve gazetecilerin korunmasını sağlamaya çağırıyor" ifadesine yer verildi.

IPI’nin 1997’den itibaren öldürülen gazetecilere yönelik rapor ve çalışmalar yaptığına değinilen açıklamada, gazetecilere yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğu, faillerin cezasız kalmasının şiddete zemin hazırladığı vurgulandı.

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