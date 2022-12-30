Socrates Dergi yayın hayatına son veriyor

GERÇEK GÜNDEM - 'Düşünen Spor Dergisi' sloganıyla 2015 yılında yayın hayatına başlayan Socrates Dergi'nin basılı yayınlarına son vereceği açıklandı.

Dergiyi çıkaran Can Yayınları'nın sahibi Can Öz, Socrates'in Youtube kanalında yaptığı açıklamada, "2023 yılı için yaptığımız planlamada gördük ki bir derginin maliyeti 150 liraya ulaşıyor. Bu fiyatta dergiyi satışa çıkarttığımızda abonelik sayısı iyice düşecekti ve kendi kendine zarar eden bir sarmalın içine girecektik. Bu yüzden basılı dergiyi sonlandırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Derginin genel yayın yönetmeni Caner Eler ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yazarken çok zorlanıyorum. Çok üzgünüm. Çok üzgünüz. Maalesef yaklaşık 8 yıldır ve tam 94 aydır çıkardığımız Socrates Dergi artık basılı yayın hayatına son veriyor. Baskıdaki Ocak 2023 sayısı bizim son sayımız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem