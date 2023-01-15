Uğur Dündar'dan SADAT'a tepki: Kılıçdaroğlu'nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin, tahrik etmeyin!

TV100'de Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlarken alt bantta SADAT reklamının verilmesine tepkiler dinmiyor. Son olarak Dündar, SADAT'a yönelik, "Kılıçdaroğlu'nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin, tahrik etmeyin!" açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme:
Uğur Dündar'dan SADAT'a tepki: Kılıçdaroğlu'nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin, tahrik etmeyin!

TV100 canlı yayınında Uğur Dündar'ın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken alt bantta SADAT reklamı ekrana verildi. Tepkiler üzerine açıklama yapan kanal yönetimi önce 'hata' dedi ancak daha sonra SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'nin 'kasıtlı' olduğunu açıkladığı tweetlerinin ardından kanal yönetiminden yeni bir açıklama geldi. TV100, 'bir operasyona hedef olduk' dedi. 

Bu gelişmelerin ardından Uğur Dündar da bir paylaşımda bulunarak, "Paramiliter artığı Sadat kim, hayatını demokrasiye, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne adamış CHP Lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdite yeltenmek, provokasyon yapmak kim? Haddinizi bilin, kendinize gelin, Kılıçdaroğlu'nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin, tahrik etmeyin!" diye yazdı.

TV100'den yeni SADAT açıklaması: "Ahlaka sığmayan tweetten yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıktı"TV100'den yeni SADAT açıklaması: "Ahlaka sığmayan tweetten yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıktı"Medya
Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamına tepkiKılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamına tepkiSiyaset
Son Güncelleme:
TV100: Bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıktı Medya 15 Ocak 2023 13:27
TV100'den 'SADAT' reklamı açıklaması Medya 15 Ocak 2023 10:16
ATV'de sarsıcı karar! Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde vedalar Yaşam 14 Ocak 2023 19:06
Yalı Çapkını dizisi için büyük şok! Çöküş başladı... Final ne zaman? Medya 14 Ocak 2023 14:09
ÇOK OKUNANLAR
Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem: AKP'nin kaybı büyük, ikinci parti değişti AKP'nin kaybı büyük, ikinci parti değişti
TV100'ün SADAT reklamı açıklamasına tepki yağdı TV100'ün SADAT reklamı açıklamasına tepki yağdı
Kar İstanbul'a ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanı: Az daha sabır Meteoroloji uzmanı: Az daha sabır
Yoğurdun 1 içine 1 çorba kaşığı ekleyip yenirse sabaha hiç bir şey kalmıyor! Deneyenler memmun Yoğurdun 1 içine 1 çorba kaşığı ekleyip yenirse sabaha hiç bir şey kalmıyor! Deneyenler memmun
Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamına tepki Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamına tepki