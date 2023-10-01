'Türkiye'deki Uygurlar' belgeseli yayınlandı

Yönetmenliğini Çağatay Yurt’un yaptığı, Gazeteci Ercan Küçük’ün anlatımıyla hazırlanan “Madalyonun İki Yüzü: Uygurlar” belgeseli yayına girdi.

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'Türkiye'deki Uygurlar' belgeseli yayınlandı

Yönetmenliğini Çağatay Yurt’un yaptığı, Gazeteci Ercan Küçük’ün anlatımıyla hazırlanan “Madalyonun İki Yüzü: Uygurlar” belgeseli yayınlandı.

TELE1 ekranlarında da gösterilen belgesel, Türkiye'deki göçmen topluluklarından Uygurlar'a mercek tutuyor.

Belgeselin tanıtımı ise şöyle:

"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de en önemli gündemlerinden birini göçmenler oluşturuyor. Özellikle son yılarda Türkiye’ye artan dış göç, bazı tartışmaların da kıvılcımını ateşledi. Bu topraklarda uzun yıllardır yaşayan göçmen topluluklarından birisi de Uygurlar. Suriyeli ve Afgan göçmenler kadar gündeme gelmiyorlar. Aslında sayıları da diğer büyük göçmen topluluklarıyla yarışamayacak kadar az. Ancak buna rağmen hem küresel düzeyde hem de Türkiye iç politikasında gündem oluşturacak etkiye sahipler. Peki kim bu Uygurlar? Nerede yaşıyorlar? Neden Türkiye’deler? Hangi siyasi partilerle ilişkideler? Hedefleri neler? Yönetmenliğini Çağatay Yurt’un yaptığı “Madalyonun İki Yüzü: Uygurlar” belgeseli işte bu sorulara yanıt arıyor. Gazeteci Ercan Küçük’ün anlatımıyla hazırlanan belgeselde Türkiye’de yaşayan Uygurların faaliyetlerine geniş bir mercek tutuluyor. Madalyonun ikinci yüzü ise Uygur diasporası. Belgesel, küresel çapta faaliyet gösteren Uygur dernek ve vakıfların yöneticilerine mikrofon tutuyor; hedeflerini, eylemlerini ve mali kaynaklarını sorguluyor."

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