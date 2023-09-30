TGRT Haber ve Türkiye gazetesi'nde üst düzey ayrılık!

TGRT Haber ve Türkiye gazetesinin internet sitesinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Trend Haberler Müdürü Sadık Şimşek ve Trend haberler editörü Erdoğan Kan, kurumla yollarını ayırdı. 17 yıldır internet gazeteciliği konusunda uzman olan Sadık Şimşek'in veda etmesi, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Sadık Şimşek, Gercekgundem.com'a yaptığı açıklamada, "Şimdiye dek birçok haber sitesinin kuruluşunda yer aldım. TGRT haber ve Türkiye Gazetesi internet siteleri görev yaptığım süre boyunca özellikle google keşfet üzerinde çok yüksek trafikler elde etti. Başarımız ortadaydı. Ancak iki tarafın anlaşması üzerine sözleşmemizi feshettik" ifadelerini kullandı.

Bu ayrılık, sektördeki diğer gazeteciler tarafından da yakından takip ediliyor. İnternet gazeteciliği, son yıllarda hızla gelişen bir sektör haline geldi. Özellikle pandemi döneminde, insanların evde daha fazla zaman geçirmesiyle birlikte internet sitelerine olan ilgi arttı. Bu nedenle, haber sitelerinin içerik kalitesi ve hızı da önem kazandı.

TGRT Haber ve Türkiye gazetesi, sektördeki diğer haber siteleriyle rekabet edebilmek için Sadık Şimşek gibi uzman isimleri bünyesinde barındırıyordu.