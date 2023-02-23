TELE 1'in ekranı RTÜK tarafından karartıldı!

TELE 1 canlı yayını bu gece itibariyle üç günlüğüne durduruldu. TELE 1'e iki kere daha aynı ceza verilmesi sonucunda kanalın lisansı iptal edilecek. TELE 1'in karartılma anları, HALK TV'den de naklen yayınlandı.

RTÜK, kürsü dokunulmazlığı bulunan TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in Diyanet eleştirisini gerekçe göstererek TELE 1’e oy çokluğu ile 3 gün ekran karartma cezası vermişti. Ceza, Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” sözüne dayandırılmıştı.

TELE1 sonrasında RTÜK’ün cezanın iptalini ve yürütmesini durdurulması için yargıya başvurdu ve Ankara 2’nci İdare Mahkemesi, 26 Ekim’de oy birliğiyle yürütmenin durdurulması kararını verdi.

Ancak TELE1‘in açıklamasına göre, mahkeme şimdi de yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. RTÜK’ün üç günlük ekran karartma cezası 25 Şubat tarihine kadar uygulanacak.