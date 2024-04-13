Survivor'da tansiyon yükseldi! İki yarışmacı birbirine girdi

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanı yayınladı. Bu bölümde Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden kafa kafaya gelerek yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü.

Survivor'da tansiyon yükseldi! İki yarışmacı birbirine girdi

TV8’de izleyicilerle buluşan Survivor All Star heyecanın doruklarda olduğu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ederken, sevilen yarışmanın yeni bölüm fragmanı izleyenleri şoke etti.

Yarışma esnasında tansiyonun yükselmesi ile birlikte Yunus Emre ve Ogeday arasında gerilim yükseldi.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA!

Survivor All Star'da düello sonrası ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı fragman yayınladı. Yeni bölüm fragmanında Yunus Emre ile Ogeday'ın birbirine ağır ifadeler kullandığı görüldü.

Ogeday duydukları karşısında sinirlerine hakim olamayınca Yunus Emre'ye saldırdı. İkiliye takım arkadaşları ve yapım ekibi engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ogeday ve Yunus Emre yumruk yumruğa kavga etti.

O ANLAR YAYINLANMADI

Fiziksel temasın olduğu kavga sansürlenerek yayınlandı. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yumruk yumruğa kavganın yayınlanmasının ardından 'Yunus Emre ile Ogeday diskalifiye mi olacak?' sorusu akıllara geldi.

Kavga ve sonrasında olacaklar bu akşamki yeni bölüm ile öğrenilecek.

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