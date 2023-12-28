Sözcü'de sürpriz ayrılık: "Siyaset ve yazarlık aynı anda olmaz"

Gazeteci Ayşe Sucu'nun Sözcü gazetesindeki yazılarına son verildi. Edinilen bilgilere göre Sucu'nun İYİ Parti Genel Başkan yardımcılığı görevine getirilmesi, Sözcü yönetimini yol ayrımına götürdü.

Turktime’dan Gizem Ak’ın haberine göre yaklaşık 13 yıldır Sözcü gazetesinde yazarlık yapan Ayşe Sucu'ya gazete yönetimi herhangi bir gerekçe göstermedi. Geçmişte Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı da yapan Sucu, kısa bir süre önce İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

"SİYASET VE YAZARLIK AYNI ANDA OLMAZ"

Elde edilen bilgilere göre Sözcü yönetimi, "siyaset ve yazarlık aynı anda olmaz" prensibi ile Sucu'nun görevine son verdi.

Sözcü gazetesinden henüz bir açıklama gelmedi.

AYŞE SUCU KİMDİR?

Ayşe Sucu, 21 Nisan 1959 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Sucu, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1977 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmaya başladı. 1992-1996 yılları arasında Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptı.

1996 yılında, çalışmalarını Türkiye Diyanet Vakfı bünyesine aktararak, ilk adıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı'nı kurdu (ilerleyen dönemde çalışma, Kadın Faaliyetleri Merkezi adını aldı.).1998 yılında TDV İncesu Kültür Merkezi'ni kurdu. 1996–2010 yılları arasında, TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğünü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. 1998 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın din hizmetleri uzmanı unvanını aldı. 1999 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın eğitim uzmanı unvanını aldı.1997-2000 yılları arası Flash TV'de, 2001'de TRT'de, 2012'de Halk Haber TV'de dini programlar hazırlayıp sundu.

2000–2004 yılları arasında, Balkanlar Türk Dünyası Kadınları Türkiye Delegesi olarak görev yaptı. 2000 yılında, Batman ve çevresinde genç kız ve kadınların intihar olaylarını çalıştığı kurum adına araştırdı. Çıkan sonuçları bir rapor haline getirerek DİB ve İçişleri Bakanlığı’na gönderdi.2005-2011 yılları arasında, Prof. Dr. Saim Yeprem’den İslam Hukuku/Usulu-ı Fıkıh ve Kelam derslerini ve DİB’de Kur’an-ı Kerim üzerine (aşere-takrip ve talim) ihtisas kurslarını tamamladı. Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve Prof. Dr. Ertuğrul Turan’dan felsefe dersleri aldı.

2000-2011 yılları arasında, Başbakanlık Altındağ İlçesi İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yaptı.

Kadın Sorunları, Din Kültür ve Ahlak, Çağdaşlaşma ve İslam gibi konularda, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, İslam Ülkeleri, Avrupa’nın çeşitli ülkeleri ve Amerika olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde çeşitli konferanslara katıldı.

Yayınlanmış dört kitabı ve çok sayıda serbest ve bilimsel makaleleri bulunan Ayşe Sucu'nun yazıları Türktime.com, Ulus ve Sabah ve iki yerel gazetede yayımlandı. Halen; Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, 21. yy Türkiye Enstitüsü’nde Yönetim Kurulu Üyesi, ANKAFOR Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir.

2011 yılından bu yana Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapan Ayşe Sucu, kısa bir süre önce İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.