Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma davası karara bağlandı!

Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıldır evli olan gazeteci Nagehan Alçı'nın boşanma davası tek celsede karara bağlandı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayı taraflar mahkemenin kaleminde bekledi. Duruşmaya gireceği sırada Alçı, "Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.

"ANLAŞMALI, DOSTÇA, GÜZEL BİR ŞEKİLDE BİTİRDİK"

Yaklaşık 15 dakika süren duruşmanın ardından taraflar ayrı ayrı mahkeme salonundan çıktı. Basın mensuplarının 'Boşandınız mı?’ şeklindeki sorularına cevap veren Alçı, "Gerekenleri söyledik teşekkür ediyorum. Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" diye yanıt verdi.

"HER ŞEY İYİ"

Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullandı.

TEMMUZ AYINDA AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz temmuz ayında Alçı, "Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık" demişti.

40 MİLYON TAZMİNAT İDDİASI

Öte yandan Alçı'nın, Kütahyalı'ya boşanma davası açtığı 40 milyon TL tazminat ve 60 bin lira aylık nafaka talep ettiği iddiaları ise sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem