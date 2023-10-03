Gazeteci örgütlerinden Ayşenur Arslan'ın gözaltına alınmasına tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve DİSK Basın-İş, televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan için bir açıklama yaptı.

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Gazeteci örgütlerinden Ayşenur Arslan'ın gözaltına alınmasına tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki programının yayından kaldırılması ve gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı.

TGC, Arslan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili “Basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Gazeteci mesleği gereği her olayı sorgulamakla yükümlüdür. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Gazeteci ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını bilmeli ancak ifade özgürlüğünün sadece olumlu karşılanan, zararsız haber ya da düşünceleri değil, aynı zamanda ‘devleti şoke eden, inciten, rahatsızlık veren’ düşünceleri de kapsadığının bilincinde olmalıdır. Bildirgenin ışığında Ayşenur Arslan’ın terör olayıyla ilgili sorgulaması ve ifade ettiği düşünceleri nedeniyle gözaltına alınması kabul edilemez. Halk TV yönetimi tarafından programının kaldırılması basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne doğrudan müdahaledir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır. Üyemiz Ayşenur Arslan’ın özgür bırakılmasını talep ediyoruz.”

"ORANTISIZ BİR UYGULAMA"

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den (RSF) Erol Önderoğlu, Ayşenur Arslan’a yönelik operasyona tepki gösterdi. Önderoğlu, “Gazeteci ifade için çağrılsa zaten kendi isteği ile gider, düşüncelerini açıklar. Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki programında ‘terörü lanetliyorum’ demesine rağmen gözaltına alınması, ifade özgürlüğünü diken üstünde tutmaya dönük orantısız bir uygulamadır” dedi.

“ARSLAN'A SAHİP ÇIKMAMAK GAZETECİLİĞE SAHİP ÇIKMAMAKTIR”

DİSK Basın-İş de sosyal medya hesabından Ayşenur Arslan’a sahip çıktı. Açıklamada, “RTÜK ve yargının gazeteciliği her gün boğduğu, nefes aldırmadığı bir iklimde Ayşenur Arslan'a sahip çıkmamak gazeteciliğe sahip çıkmamaktır” denildi.

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