Show TV'de ayrılık: 25 yıllık isim kanala veda etti

1996 senesinde Star TV'de Süper Frikik programı ile televizyon macerasına başlayan deneyimli kameraman Onur Özdemir 1999 yılında adım attığı Show TV kariyerini 25 yılın ardından emekli olarak noktaladı.

Özdemir, Show TV döneminde 2006 yılında Acun Ilıcalı ile Survivor'ı çekti. 2006-2012 yılları arasında Pazar Sürprizi programında kameramanlık yaptı. 2013 yılından itibaren de Show Haber'de kameramanlık mesleğini sürdürmekteydi.

Show TV'de çalıştığı süre boyunca kanalın sevilen isimlerinden biri olan Özdemir'in vedası da duygusal bir biçimde gerçekleşti.