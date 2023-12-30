Savcılıktan, T24'ün Sinan Ateş cinayeti haberine soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 Ankara muhabiri Asuman Aranca imzalı, "Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!" başlıklı haberle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, T24'ün, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde tetikçiyi kaçırma iddiasıyla da suçlanan Tolgahan Demirbaş’ın telefonundan kurtarılan verilerin bilirkişi raporuyla soruşturma dosyasına girmesine ilişkin servis ettiği özel haberin "adli soruşturmanın gizliliği kuralına aykırı olduğu" savunuldu.

Gizliliği ihlal eden kişi/kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dosyada olayın hemen ardından Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 31.12.2022 tarihli kararıyla kısıtlama kararı verilmiştir. 29 Aralık tarihinde T24 isimli internet sitesinde, adli soruşturmanın gizliliği kuralına ve mezkur kısıtlama kararına aykırı olarak; soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek, delillerin karartılmasına veya maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye elverişli, ayrıca masumiyet karinesini zedelemeye neden olacak değerlendirmelere sebebiyet veren bir haber yayımlanmıştır. Söz konusu haber ve benzeri paylaşımlarda bulunarak soruşturma kapsamında, gizli tutulması gereken kararların ve yapılan işlemlerin gizliliğini ihlal eden, açıklayan kişi veya kişiler hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 285. maddesi kapsamında Gizliliğin İhlali suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem