Şanlıurfa'da çocuk tacizini haberleştiren gazeteciye gözaltı!

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nin Camii Kebir Mahallesi'nde bir kahvehane önünde kucağındaki küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen yaşlı bir kişinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Şanlıurfa'da yerel yayın yapan Mehmet Yetim olayı haberleştirdi. Valilik ise haberin üzerinden iki saat geçtikten sonra saat 14.26'da yazılı bir açıklama yaparak olayın 22 Haziran'da meydana geldiğini ve 74 aşındaki zanlının 23 Haziran'da tutuklandığını duyurup, yayın yasağı getirildiğini de kamuoyuyla paylaştı.

YAYIN YASAĞINI İHLAL SUÇLAMASI

Binlerce kişinin paylaştığı bir görüntüyü haberleştiren Yetim'in Valilik açıklamasından iki saat önce yaptığı bir haberden dolayı yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfaspor'un şampiyonluk kupa töreninde Vali Salih Ayhan tarafından elinden kupa zorla alınan Şanlıurfaspor eski kulüp başkanı ve İYİ Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Emin Yetim'in de akrabası olduğu belirtildi.

"BUNDAN DOLAYI GÖZALTINA ALINMIŞSAM, BU BANA MADALYADIR"

Akşam saatlerinde, Mehmet Yetim gözaltına alındığını avukatı İbrahim Halil Aydın aracılığıyla sosyal medya hesabından duyururken şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındayım. Ne yazık ki, bu paylaşımımdan dolayı mevcutlu olarak gözaltına alınmış bulunuyorum. Yapmış olduğum şey masum bir çocuğun hakkını korumak için mesleğini icra etmektir.

Şayet bundan dolayı gözaltına alınmışsam bu bana madalyadır. Keyfi olarak gözaltına alınmışsam Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve Sayın Adalet bakanımız Yılmaz Tunç bu keyfi durumdan haberdar olsa, bu talimatı verenlere ne derler acaba?

Evi belli, adresi belli, mesleği belli, defalarca emniyete gitmiş bir insan olan bir vatandaşa yapılanın bu olması devletine ve milletine her daim sadık olan beni ülkem adına üzmüştür.

Binlerce insanın paylaştığı bir şeyi paylaştığım için, üstelik gazetecilik mesleğini icra etmeme rağmen çocuğumdan ayrı uyuyacaksam helali hoş olsun. Şayet soy ismim YETİM olmasından dolayı alınmışsam, bu da bana şereftir. Urfa evlatlarını hiçbir zaman yetim bırakmaz."

CHP'Lİ TANAL'DAN TEPKİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, gözaltına tepki göstererek, "Mehmet Yetim gazetecidir. Gazeteci halkın gözü kulağı ve sesidir. Daha önceden paylaşılmış ve aleniyet kazanmış bir videonun paylaşılması ile soruşturmanın hangi gizliliğini ihlal eder.

Gazeteci Mehmet Yetim gazetecilik görevini ifa etmiştir. TCK hükümleri uyarınca görevin ifası suç teşkil etmez. Gazetecinin göz altına alması basına ve halka verilen göz dağıdır. Orantısız bir uygulamadır. Şanlıurfa'da duyarlı basın mensubu olan sayın Mehmet Yetim'e yapılan işlem haksızdır, hukuksuz ve keyfidir. Basın susturulamaz" açıklamasıyla tepkisini dile getirdi.