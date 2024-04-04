RTÜK'ten TRT Haber'e 'seçim günü' incelemesi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, eleştirel medyaya verdiği para cezalarıyla tepki çeken RTÜK, TRT Haber’in yerel seçimler öncesi ve 31 Mart günü yaptığı yayınlarını inceleyecek.

SEÇİM BİTTİ, RTÜK’ÜN İNCELEMESİ BİTMEDİ

RTÜK’ün CHP’li kontenjanından seçilen üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT Haber’in seçim yayınlarının tef taraflı olması gerekçesiyle Üst Kurul tarafından denetlenmesi yönündeki işlem yapılmasını istemişlerdi. Seçimin bitmesinin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu şikayetin incelenmesine karar verdi.

SEÇİM YASAKLARINI ÇİĞNEYEN TRT HABER’İN 31 MART GÜNÜ YAYINLARI İNCELENECEK

RTÜK, 31 Mart günün seçim yasaklarının başlamasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı Hamza Dağ, AKP’nin Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü’nün yer aldığı reklam filmlerini gün boyunca ekranlara yansıtmıştı. Erdoğan, Kurum ve AKP propagandası yapan TRT Haber’in o günkü yayınları incelemeye karar verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAYINLARI NEDENİYLE ELEŞTİREL MEDYAYA CEZA YAĞMIŞTI

RTÜK, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin FOX TV ve Halk TV’ye yüzde 5, Tele1’e yüzde 3 oranında reklam gelirlerine ceza vermişti. TRT Haber’in seçim yayınlarına ilişkin RTÜK’ün bu ay içinde karar verebileceği öğrenildi.