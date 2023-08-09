RTÜK yine muhalif kanallara ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), muhalif kanallara yönelik tutumunu sürdürüyor. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından kanalın ekranlarını karartan RTÜK, bugünkü toplantısında da hem Tele 1'e hem de KRT'ye ceza verdi.

Kurulun aldığı kararı CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından duyurdu:

"RTÜK, Haftanın Panoraması adlı programda 'devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı' yayın gerekçesiyle KRT’ye; Forum Hafta Sonu programında 'milli ve manevi değerlere' aykırı değerlendirme savıyla da Tele 1’e %3 para 3 kez de program durdurma cezası verdi."