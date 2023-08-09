RTÜK yine muhalif kanallara ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşcı, RTÜK'ün KRT ve TELE1'e ceza verdiğini duyurdu.

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RTÜK yine muhalif kanallara ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), muhalif kanallara yönelik tutumunu sürdürüyor. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından kanalın ekranlarını karartan RTÜK, bugünkü toplantısında da hem Tele 1'e hem de KRT'ye ceza verdi.

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Kurulun aldığı kararı CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından duyurdu:

"RTÜK, Haftanın Panoraması adlı programda 'devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı' yayın gerekçesiyle KRT’ye; Forum Hafta Sonu programında 'milli ve manevi değerlere' aykırı değerlendirme savıyla da Tele 1’e %3 para 3 kez de program durdurma cezası verdi."

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