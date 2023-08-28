RTÜK talep etti, VOA Türkçe'ye erişim engeli geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, uluslararası haber kuruluşu Voice of America’ya lisans ücretini ödemesine ya da hizmetine son vermesi için 72 saat süre verilmişti.

ERİŞİM ENGELLENDİ

Gerekli lisans alımını gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle, RTÜK’ün talebiyle; VOA Türkçe’nin voaturkce.com alan adı Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/7237 sayılı kararıyla erişime engellendi.