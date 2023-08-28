RTÜK talep etti, VOA Türkçe'ye erişim engeli geldi

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) talebiyle gerekli lisans alımını gerçekleştirmediği gerekçesiyle, VOA Türkçe’ye erişim engellendi.

Son Güncelleme:
RTÜK talep etti, VOA Türkçe'ye erişim engeli geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, uluslararası haber kuruluşu Voice of America’ya lisans ücretini ödemesine ya da hizmetine son vermesi için 72 saat süre verilmişti.

ERİŞİM ENGELLENDİ

Gerekli lisans alımını gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle, RTÜK’ün talebiyle; VOA Türkçe’nin voaturkce.com alan adı Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/7237 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Etiketler
RTÜK
Son Güncelleme:
Yeni sezon başlıyor... ATV'den Kardeşlerim dizisine peş peşe yeni oyuncular Yeni sezon başlıyor... ATV'den Kardeşlerim dizisine peş peşe yeni oyuncular
Buket Aydın hasta yatağından paylaştı: Kem gözlüler sevinin Buket Aydın hasta yatağından paylaştı: Kem gözlüler sevinin
İstanbul'daki keşfedilmemiş 10 yer! Piknik yapmak isteyenler genelde tercih ediyor İstanbul'daki keşfedilmemiş 10 yer! Piknik yapmak isteyenler genelde tercih ediyor
Kaba 4 burç! Öyle öfkeliler ki her zaman insanı germe konusunda çok iyiler Kaba 4 burç! Öyle öfkeliler ki her zaman insanı germe konusunda çok iyiler
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrolog Dinçer Güner, '3 senede bir oluyor' diyerek yaşanacakları tek tek anlattı Ünlü astrolog Dinçer Güner, yaşanacakları tek tek anlattı
Paraya para demeyecekler: Eylül ayında şansı dönecek 5 burç açıklandı Eylül ayında şansı dönecek 5 burç açıklandı
Söylediklerine asla güven olmaz! Doğuştan yalancı 4 burç açıklandı Söylediklerine asla güven olmaz! Doğuştan yalancı 4 burç açıklandı
Canan Karatay 'Çöpe atın' diyerek evlerdeki tehlikeye karşı uyardı Canan Karatay 'Çöpe atın' diyerek evlerdeki tehlikeye karşı uyardı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: 2,5 milyon kişi var, EYT'li olup emekli olabilirsiniz! '2,5 milyon kişi var, EYT'li olup emekli olabilirsiniz!'