Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fatih Altaylı'ya: Senin eski patronlarının hepsi cahil olduğunu biliyor

Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı'ya sert sözlerle yüklendi. Kütahyalı, "Senin çalıştığın herkes biliyor ki sen kitap okumuyorsun kardeşim. Senin eski genel yayın yönetmenlerin senin eski patronların Turgay Ciner’i de Aydın Doğan’ı da senin cahil olduğunu biliyor.” dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fatih Altaylı'ya: Senin eski patronlarının hepsi cahil olduğunu biliyor

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, En Son Haber’in YouTube kanalında yaptığı “ROK” programında gazeteci Fatih Altaylı’yı hedef aldı. Kütahyalı, sıklıkla Türkiye’deki eğitimi ve iktidarı eleştiren Altaylı için “Muhalif görünümlü Tayyip Erdoğan askerlerinin bir numarasıdır” dedi. Kütahyalı, konuşmasının devamında da Altaylı’ya hakaretlerde bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı söz konusu yayınında Fatih Altaylı için şu sözleri sarf etti:

“Fatih Altaylı muhalif görünümlü Tayyip Erdoğan askerlerinin bir numarasıdır. Bu kadar salakça ve cahilce konuşan bir adam. Diyor ki “50’lerden itibaren bozuldu.’ 50’den önce okul yoktu be. Rakamlar ortada ya. İlber Ortaylı’ya sorsun, İlber Ortaylı diyordu, ‘Türkiye’nin bütün gerçek anlamda modernleşmesi batılılaşması 50’de başladı.’ Yok öncesinde okul yok.”

Celal Şengör’le falan takılarak hayatında kitap okumayan Fatih Altaylı. Fatih Altaylı bak senin çalıştığın herkes biliyor ki sen kitap okumuyorsun kardeşim. Senin eski genel yayın yönetmenlerin senin eski patronların Turgay Ciner’i de Aydın Doğan’ı da senin cahil olduğunu biliyor kardeşim.”

“Sen entelektüel komplekslerini tatmin için o programı yaptın. Faydalı da oldu. Teke Tek Bilim hayatında yaptığın en doğru işti. Orada da Celal Şengör ve İlber Ortaylı aslında bugün evrensel bilimsel kökenlere göre fosildir. Ama Türkiye’de hâlâ faydaları oldu. Çünkü bir sürü gence bilim nedir meraklandırdılar.”

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