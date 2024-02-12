Radyo Sputnik karasal yayını artık Türkiye’nin tüm bölgelerinde

Radyo Sputnik 24 saat aralıksız süren yayını, 12 Şubat'tan itibaren Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak. Radyo Sputnik, 7 bölgede tam 24 ilinde dinleyiciyle buluşacak. Bu sayede Türkiye’de 60 milyon kişi Sputnik'in radyosunu dinleyebilecek.

Rusya hükümetinin sahip olduğu Rossiya Segodnya tarafından kurulan Moskova merkezli uluslararası medya kuruluşu Radyo Sputnik’in Türkiye’de yayın yapacağı iller şöyle oldu: İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van.

Radyo Sputnik, haftanın 7 günü ve günün 24 saati Türkçe yayın yapan radyo istasyonu. Radyo Sputnik, ekonomiden siyasete, teknolojiden spora pek çok alanda önde gelen programcıları, haber kuşakları ve özel söyleşilerle dinleyicilerine ulaşıyor. Radyo Sputnik’in programları ve programcıları birçok ödüle layık görülüp dinleyici kitlesinin saygı ile sevgisini kazandı.

Radyo Sputnik’in yayın yapacağı iller ve frekansları şöyle:

1. Adana 107.4

2. Ankara 96.2

3. Antalya 104.8

4. Bursa 101.4

5. Çanakkale 107.2

6. Diyarbakır 89.6

7. Gaziantep 104.3

8. Hatay 106.1

9. İstanbul 97.8

10. İzmir 91.0

11. Kahramanmaraş 92.3

12. Kayseri 105.5

13. Kocaeli 90.2

14. Konya 88.6

15. Malatya 106.0

16. Manisa 101.0

17. Mardin 92.2

18. Ordu 99.6

19. Sakarya 90.2

20. Samsun 99.1

21. Sivas 104.2

22. Şanlıurfa 95.3

23. Trabzon 102.4

24. Van 88.0

RADYO SPUTNİK HAKKINDA

Sputnik ajansı, Türkiye’de 2014’ten bu yana faaliyete gösteriyor. Çok fonksiyonlu editör merkezleri İstanbul ve Ankara’da bulunuyor. Sputnik Türkiye, radyonun yanı sıra, bir İnternet portalı ve önde gelen sosyal medya platformlarında toplamda 1.6 milyondan fazla takipçiye sahip hesaplardan oluşuyor. Sputnik Türkiye defalarca Türkiye’de en çok okunan yabancı medya kuruluşlarından biri olarak gösterildi.

SPUTNİK HAKKINDA

Sputnik markası, ‘Rossiya Segodnya’ Medya Grubu tarafından 10 Kasım 2014’te faaliyete geçirildi. Şu an itibariyle Sputnik 30’dan fazla dilde çalışmayı sürdürüyor. Sputnik’in İstanbul, Ankara, Pekin, Washington, Kahire, Montevideo dahil olmak üzere dünya genelinde bir sürü editör merkezi bulunuyor. Radyo Sputnik, dünyanın 90’dan fazla şehrinde 12 dilde analog ve dijital formatta yayın yapıyor.