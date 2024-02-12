Sözcü TV'ye geçen Ece Üner'in sunacağı programın adı belli oldu

Haber spikeri Ece Üner, TV100 Ana Haber'den ayrıldığını duyurmuştu. Ardından Sözcü TV'ye geçtiği açıklanan Üner'in, burada sunacağı programın ismi belli oldu.

Ece Üner'in Sözcü TV’deki yeni programının adı, “Sözün Gücü” olacak. Çarşamba ve cuma akşamları 20.15’te Sözcü Televizyonu’nda yayımlanacak olan programla ilgili Sözcü TV'den şu açıklama yapıldı:

“Deneyimli sunucu Üner ‘tarafsız ama tavırlı’ duruşuyla memleketin gerçeklerini gün yüzüne çıkaracak, vatandaşın soru işaretlerine yanıt arayacak, yanlışın karşısında doğrunun peşinde olmaya devam edecek. Gücün sözüne değil, ‘Sözün Gücü’ne inanan başarılı sunucu Üner, Atatürk sevgisini sık sık ekranda dile getirmesiyle biliniyor. Üner, Ulu Önder Atatürk’e yönelik saygısızlığa daha önce şu sözlerle tepki göstermişti:

‘Atatürk her şeydir. Çünkü Atatürk bir isim değildir. Onun ismi Mustafa Kemal’dir.

Atatürk ilimdir.

Atatürk bilimdir.

Atatürk akıldır.

Atatürk gelecektir.

Atatürk barıştır.

Atatürk gençliktir.

Yüzyıllar sonrasını öngörebilmektir.

Cumhuriyettir.

Atatürk, Türkiye’dir.

İşte bu nedenle de 20. yüzyıldan 21. yüzyıla fikirleri ve eserleriyle, değeri giderek artan, çağdaş dünyanın en önemli kurucu önderine yapılan her türlü saygısızlığa tarih isyan eder. Vicdan isyan eder. Millet isyan eder. Etmelidir de... Cumhuriyet savcıları da dahil... Çünkü adında cumhuriyet olan tek meslek onlarınki...’

Sözün Gücü, Duayen Gazeteci ve Sözcü Yazarı Uğur Dündar ile Sözcü Televizyonu Strateji ve Güvenlik Danışmanı Ahmet Yavuz’un yorumlarıyla her çarşamba ve cuma 20.15’te Sözcü Televizyonu’nda.”