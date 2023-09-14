Müge Anlı'nın canlı yayını ihbar kabul edildi, polis ekipleri hareket geçti!

Müge Anlı, 16. sezonuna hızlı başladı. Önceki programında, 16 Temmuz’da, Ankara’da kaybolan iki çocuk annesi, 45 yaşındaki Birsen Polat’ı arayan Müge Anlı, yayının hemen ardından dikkatli bir izleyicisinin ihbarı ile genç kadını buldu.

Dünkü yayında, kızıyla buluşturmayı planladığı Birsen Polat’ın röportaj yapmalarına rağmen yayına gelmediğini aktaran Müge Anlı, genç kadının telefonlarını yanıtsız bıraktığını, kaldığı adresteki ekibine de kapıyı açmadığını, ortada endişe veren bir durum olduğu bilgisini paylaştı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Anlı’nın sıcak gelişmeyi aktarması üzerine yayını ihbar kabul eden Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.

GENÇ KADIN KURTARILDI

Canlı yayında, Müge Anlı’nın yönlendirdiği adrese intikal eden polis ekipleri, genç kadını ve onu evde alıkoyduğu iddia edilen şahsı evden çıkarıp emniyete götürdü. Şantaj ve tehditle Birsen Polat’ı zorla evde tuttuğu söylenen ve tepki dolu sözlerle kendisini canlı yayında savunmaya kalkan şahsın, incelenmek üzere telefonuna el konuldu.

Kaynak: Gerçek Gündem