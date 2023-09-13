Erşan Şen'in kanalının başına geçecek isim belli oldu! Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna Faruk Demirel oturacak

Hukukçu ve televizyon yorumcusu Ersan Şen’in kurucusu olduğu Ekol TV’nin Genel Yayın Yönetmeni belli oldu.

2024 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan kanalın Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna Faruk Demirel’in oturacağı öğrenildi.

6 Mayıs 2022 tarihinde Show TV Haber Ankara Temsilciliği görevine getirilen Faruk Demirel, Ekol TV Genel Yayın Yönetmenliği görevi için Ersan Şen ile el sıkıştı.

FARUK DEMİREL KİMDİR?

Faruk Demirel 1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazetecilik mesleğine 1989 yılında Türkiye Gazetesi'nde adım attı. Türkiye Gazetesi'nde spor ve siyaset haberleri muhabirliği yaptı. Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Muhabiri oldu. Bu süreçte TGRT'de de görev aldı.

Ardından CNN TÜRK'ün kuruluşu sırasında 1998 yılı sonunda bu kanala transfer oldu. Parlamento Muhabirliği ve Editörlük yaptı.2005 yılında mesleğine ara verdi, Tarım Bakanlığı Basın Müşavirliği görevine atandı.

2006 yılında Star TV Ankara Haber Müdürü oldu.2008 yılında Habertürk Ankara Temsilcisi oldu. 2009 Ağustos ayında ATV Haber Koordinatörü oldu. A Haber'in Ankara Ofisini kurdu ve ilk Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı.

2016 yılında Başbakanlık Basın Müşaviri kadrosuyla, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'la çalıştı.

2018 yılının başında CNN Türk Ankara Temsilci Yardımcısı oldu.

Mayıs 2018 tarihinden beri Haber Global Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Faruk Demirel, 18 Şubat 2020'te Haber Global Genel Yayın Yönetmeni oldu. 25 Mart 2021 tarihinde ise Show TV Haber Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak Ciner Medya Grubu'na transfer oldu. Demirel, 6 Mayıs 2022 tarihinde ise Show TV Haber Ankara Temsilciliğine atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem