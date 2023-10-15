Milli Gazete'den Filistin manşeti: Savaşın savaşımız selam ya Hamas!

Milli Gazete, bugün manşetine Hamas-İsrail çatışmasını taşıdı. Manşette, "Sözün bittiği yerde söz veriyoruz" ifadeleri yer aldı. İsrail'in Gazze'ye elektrik ve su akışını kesmesine tepki gösteren gazete, Bugün saat 14.00'te İstanbul Maltepe'de gerçekleşecek 'Özgür Filistin Mitingi'ne çağrı yaptı.

"Sen yoksun, neredesin, kendine gel!" sözlerini manşetine taşıyan Milli Gazete, "Davan davamız, savaşın savaşımız selam ya Hamas!" ifadelerine yer verdi.

İşte o manşet:

HAMAS-İSRAİL ÇATIŞMALARI

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.

İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığını aktardı.

İsrail, kapsamlı bir kara harekatına başlayacağını söyledi ve Gazze'de yaşayan sivil halkı bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı.