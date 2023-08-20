Melih Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye çirkin sözler

Gazeteci Nevşin Mengü'nün bir dönem üç eşi olmasıyla bilinen Yeniden Refah Partili Ali Yüksel'e 'Melih Gökçek' göndermeli paylaşımına Gökçek'ten yanıt geldi.

Melih Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye çirkin sözler

Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından, Yeniden Refah Partisi'nin Konya Milletvekili Ali Yüksel'in skandal yaratan 'Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir, piyasayı piçlerle mi dolduralım?' sözleri üzerine bir tweet attı. Yaptığı paylaşımda Mengü, Melih Gökçek'le ilgili bir canlı yayında konuşan Ankaralı bir hayat kadının sözlerini paylaştı. Melik Gökçek bu paylaşıma yanıt olarak gazeteci Mengü'ye "Hayat kadınıyla beraber mi çalışıyordunuz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Nevşin Mengü yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Şöyle bir şehir efsanesi vardı. Melih Gökçek'in yeni Ankara Belediye Başkanı seçildiği yıllar, genelevleri kapatmak için harekete geçiyor. Bir TV kanalına da, çıkıp ahlak fuhuş muhuş anlatırken, bir hayat kadını TV'ye telefonla bağlanıp şöyle diyor: Şu kadar yıllık hayat kadınıyım, Ankara'da şu sayıda hayat kadını çalışıyor, hepimiz bir araya gelsek senin gibi o...çocuğu doğuramayız..."

Melih Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye çirkin sözler - Resim : 1

Melih Gökçek’in yaptığı paylaşımda gazeteci Mengü’ye karşı şu sözleri sarf etti: "Nevşin bu kadının senin arkadaşın olduğu ve senin bu kadınla birlikte çalıştığın istikametinde de şehir efsanesi var… Nevşn beraber mi çalışıyordunuz?"

Melih Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye çirkin sözler - Resim : 2

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