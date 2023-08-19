Basın Konseyi Başkanı'ndan Barış Pehlivan'a mektup: 'Dayan Barış'

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, tutuklu bulunan gazeteci Barış Pehlivan’a yazdığı mektupta, “Gazetecilik yapmanın suç olmadığını ispatlamayı sürdürmeni bekliyoruz. Dayan Barış” dedi.

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Basın Konseyi Başkanı'ndan Barış Pehlivan'a mektup: 'Dayan Barış'

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Barış Pehlivan’a bir mektup yazdı.

Türenç mektubunda, “Haksız, hukuksuz, vicdanlara çok ağır gelen bu dayatmalara 10 yılı aşkın süredir dayanmak zor, pek zor” dedi. Pehlivan’a ‘asla yalnız değilsin’ diye yazdı. Türenç'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Adaletin, özgürlüklerin, eşitliğin, insan haklarının hiçe sayıldığı yerde, bırak bedenen örselenmeleri, ruhlarımız da paramparça edilmekte. Anayasamızın, yasalarımızın korumaya aldığını bildiğimiz ‘halkın haber alma hakkını’ görev bildiğin gazetecilik bilinciyle yerine getirirken, defalarca ‘tutsak’ edilmen, kolay kabul edilebilir değil kuşkusuz.

Başta güzel küçük kızın olmak üzere, geleceğimiz için verilen bu onurlu mücadelende, tüm meslektaşların ve hak savunucuları olarak yanındayız. Asla yalnız değilsin. Yanında binlerce insan var, bilesin.

"ADALETİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Silivri Açık Cezaevi Yerleşkesinde volta atarken, 15 yıl bu millete uyuşturucu satanların, katillerin, torbacıların, kadın, çocuk istismarcılarının, tecavüzcülerin bile, 'Biz neyse de utanıyoruz sizi burada görmekten' dediklerini içerden okurlarına yazmışsın. İşte bu utançlayız biz de. Seni oralarda tutsak edenler de duyuyorlar mı bu sesleri, bilmiyorum.

Can güvenliğinin olmadığını söylüyorsun. Korkmamak elde değil. Biran önce adaletin gelmesini bekliyoruz. Oralarda yazmaya devam edeceğini, çıktıktan sonra da “Nerede kalmıştık” diyeceğin günü özlediğini biliyoruz. Gazetecilik yapmanın suç olmadığını ispatlamayı sürdürmeni bekliyoruz. ‘Korkuyu görmek için sana yine bakacaklar’ ve yine canları sıkmaya devam edeceksin. Dayan Barış."

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Barış Pehlivan Gazeteci Cezaevi
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