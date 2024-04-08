Mehmet Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı: Tanınmış gazeteci apar topar gönderildi!
Habertürk ekranlarında boy gösteren tanınmış sunucu ve ekonomist Zeliha Saraç, ekranlarından uzaklaştırıldı. Saraç'ın Habertürk'ten işten çıkarılmasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basın danışmanı Sibel Tokgöz'ün baskısı neden olduğu öğrenildi.
GERÇEK GÜNDEM - Tanınmış sunucu ve ekonomist Zeliha Saraç, gayet başarılı bir şekilde çalıştığı halde apar topar Habertürk ekranlarından uzaklaşınca hem medya hem de sadık izleyicileri çok şaşırmıştı.
Saraç'ın 'günahı' görevden alınan Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan'ı savunması olmuştu. Habertürk canlı yayınında birkaç kez Hafize Gaye Erkan'ı savunan, hatta bir iki de X mesajı atan Saraç'ın bileti kesilmiş oldu.
MEHMET ŞİMŞEK'İN DANIŞMANI İSTEDİ
Saraç'ın işten çıkarılması sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basın danışmanı Sibel Tokgöz'ün Habertürk yöneticilerini arayıp Zeliha Saraç'ı şikayet ettiği, görevden alınmasını istediği öğrenildi.
Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Danışmanı Sibel Tokgöz'ün, Zeliha Saraç'ın çalışması muhtemel başka TV kanallarını da arayarak önünü kestiği ileri sürüldü.
ERKAN, TOKGÖZ'Ü SORUMLU TUTUYORDU
Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Maliye Bakanlığı Basın Danışmanı Sibel Tokgöz'ün aralarının son derece bozuk olduğu biliniyor. Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası yönetim katıyla ilgili dedikoduların yayılmasından Sibel Tokgöz'ü sorumlu tuttuğu konuşuluyor.
Erkan'ın kendisinin komploya kurban gittiğini ve bu komplonun da Sibel Tokgöz tarafından hazırlandığını düşündüğü vurgulanıyor.
ŞİMŞEK'İN KULAĞINA GİTTİ
Bu durumdan sonradan haberdar olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de çok rahatsız olduğu öğrenildi. Şimşek'in haddini aşan bu danışmanı hakkında keskin bir tavır alacağı da konuşulanlar arasında.
Kaynak: Gerçek Gündem